Ceriale, nuova area giochi alla Pineta: lavori per 120mila euro

Prosegue a Ceriale il piano delle opere pubbliche varate dall’amministrazione comunale: entro la metà del mese di febbraio al via l’atteso intervento di restyling dell’area giochi alla Pineta.

Si tratta di uno degli interventi in itinere sul territorio finanziate grazie all’avanzo di amministrazione inserito a bilancio proprio per la realizzazione dei lavori pubblici. La riqualificazione dell’intera area giochi cerialese, punto di riferimento per molte famiglie e turisti, prevede un investimento di 120mila euro.

L’intervento, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi in circa un mese, porterà ad avere a disposizione della comunità locale, e non solo, una nuova e moderna area giochi: misure anti trauma più sicure, oltre all’ammodernamento dei giochi presenti, che saranno tutti all’insegna dell’inclusione sociale e ludica.

“Un progetto inclusivo, in quanto tutte le strutture-gioco, installazioni e le postazioni saranno accessibili e fruibili anche ai bambini diversamente abili” sottolinea il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Giordano, che ha seguito l’iter amministrativo e progettuale sulla nuova opera di riqualificazione del territorio comunale, con altalene, scivoli e giochi in un’area completamente accessibile e studiata senza barriere architettoniche.

“L’area giochi della Pineta rappresenta uno dei punti principali di aggregazione per famiglie e bambini, in particolare nei mesi estivi – aggiunge il vice sindaco e assessore cerialese -. Per questo motivo, abbiamo voluto utilizzare subito una parte dell’avanzo di risorse finanziarie a disposizione del Comune per concretizzare questo intervento in una zona attrattiva e strategica della nostra cittadina, con i lavori che saranno conclusi all’inizio della primavera”.

“Ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici per la predisposizione della documentazione e della progettazione necessaria alla realizzazione di una nuova e moderna area giochi aperta e fruibili davvero a tutti” conclude Giordano.