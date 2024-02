Ceriale, in arrivo una nuova spiaggia per cani. Un turista: “Troppe due in 200 metri, meglio distribuirle su tutta la lunghezza del litorale”

Ceriale. Non ha trovato tutti “contenti” la notizia della prossima apertura, sul litorale di Ceriale, di una nuova spiaggia alla quale i bagnanti potranno accedere anche con il loro cane.

A partire dalla prossima estate, infatti, lo stabilimento balneare prima occupato dai Bagni Kitty ospiterà un lido dedicato ai cani. A Ceriale saranno così due le spiagge che si potranno frequentare insieme al proprio “amico a quattro zampe”. L’altra “dog beach” occupa un’area demaniale pubblica ed è quindi fruibile liberamente: si trova dopo i bagni “Tempo d’estate” e prima del campeggio Delphis, verso Albenga.

Una notizia, quella del raddoppio delle spiagge per cani sulla costa cerialese, che come detto ha lasciato perplesso qualcuno: “Ammesso che servisse proprio una nuova apertura e premesso che siamo amici di nostri quadrupedi – si domanda un turista che ha casa a Ceriale e che da oltre 40 anni affitta, per la stagione, ombrellone e lettino al ‘Tempo d’estate’ – mi verrebbe da chiedere all’assessore competente perché su un litorale di competenza comunale di circa due chilometri si sia deciso di attrezzare due spiagge per cani negli ultimi 200 metri e di non distribuirle, come indicherebbe il buon senso, su tutta la lunghezza. Di fatto i frequentatori dei bagni ‘Tempo d’Estate’ si ritrovano ‘chiusi’ tra due spiagge per cani”.

Secondo il lettore “sarebbe stato meglio pensare a una distribuzione più equilibrata degli spazi tenendo conto anche delle esigenze e volontà di tutti i turisti che frequentano Ceriale, compresi soprattutto quelli che affittano ombrelloni e lettini al ‘Tempo d’estate’”.

Luigi Giordano, vice sindaco con delega al demanio, precisa: “La nuova spiaggia per cani sarà realizzata all’interno di uno stabilimento in regime di concessione, quindi ad uso di un imprenditore privato, che ovviamente potrà declinare i servizi del suo lido come meglio crede. Le due spiagge per cani, questa e quella pubblica, non sono particolarmente ‘vicine’ ma distano circa 300 metri l’una dall’altra”.