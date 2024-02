Cengio, Stefan Marian fissa l’obiettivo: “Siamo un gruppo importante ma ora guardiamo alla salvezza”

Cengio. Una brutta sconfitta. Domenica il Cengio di mister Gianluca Molinaro è incappato in un passaggio a vuoto cedendo il passo ai rivali del Millesimo in uno dei derby più sentiti della Val Bormida. 4-0 in favore dei giallorossi il risultato finale, un epilogo che di certo non può aver soddisfatto il sodalizio granata.

Al termine del match, oltre a Molinaro, a commentare la prestazione del Cengio è stato il capitano della squadra, Stefan Marian: “A mio parere avevamo preparato bene la partita odierna, ma le assenze in attacco ci hanno penalizzato. Senza un riferimento davanti abbiamo fatto fatica”.

“Detto questo – ha proseguito l’intervistato – abbiamo incontrato una squadra costruita per vincere il campionato, noi invece manteniamo la nostra linea che al momento significa salvezza. Direi che ci manca poco per conquistarla visto che le squadre le quali occupano i bassifondi della classifica stanno facendo pochi punti. Purtroppo la Virtus Sanremo ne ha conquistati 3 domenica scorsa proprio contro di noi, questo ammetto che ci pesa”.

Relativamente alla lunga squalifica rimediata da mister Molinaro e dunque alla mancanza dei suoi accorgimenti a gara in corso, Marian ha commentato: “Ci mancherà, però come accaduto oggi si farà sentire da fuori. Noi siamo un gruppo che lo segue, capiamo le sue idee e, da dentro il campo, sia i giocatori più esperti che i più giovani cercano di assecondare il suo credo. Il nostro è un gruppo importante”.

Infine il capitano del Cengio ha concluso il proprio intervento ringraziando i tifosi per la presenza ed il supporto fornito ad ogni gara dei granata.