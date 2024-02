Celle Ligure Comune Plastic Free, la referente provinciale Barbara Noè: “Grande attenzione e impegno nella tutela dell’ambiente”

Celle Ligure è uno dei quattro Comuni liguri che ha ottenuto il riconoscimento di Comune Plastic Free e che verrà premiato a Milano il prossimo 9 marzo presso il Teatro Carcano.

A Roma il 24 gennaio è stata presentata a Montecitorio, alla presenza del vicepresidente della Camera dei Deputati, abio Rampelli, la lista dei 111 Comuni che hanno superato la valutazione del

comitato interno dell’Associazione Plastic Free Onlus. Tale valutazione si basa sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose dell’ente e la collaborazione con la onlus.

Siamo alla terza edizione di questa importante iniziativa promossa da “Plastic Free Onlus”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli dichiara in conferenza stampa: “A tutte le 111 amministrazioni va il nostro plauso per le azioni meritorie che portano avanti sui territori. I Comuni

potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori. A Plastic Free Onlus faccio i complimenti per l’idea e il desiderio di coinvolgere sempre più paesi affinché si possa passare all’attuazione pratica di ciò che tutti noi riteniamo oramai non più rinviabile: porre un freno alla produzione di rifiuti, ad iniziare dall’insidiosa plastica che si può sostituire o riusare – prosegue – Le isole di plastica sono purtroppo realtà anche nei nostri mari e dobbiamo adoperarci non solo per raccoglierla ma per far sì che non si disperda più nell’ambiente. Dobbiamo consegnare alle nuove generazioni un pianeta migliore che non sia ogni giorno più povero”.

La referente provinciale di Plastic Free Onlus, Barbara Noè, esprime la sua soddisfazione: “Questo riconoscimento rende me, volontaria e referente provinciale di Plastic Free Onlus, particolarmente orgogliosa in quanto il Comune ha iniziato la collaborazione con la nostra associazione lo scorso anno con la firma del protocollo d’intesa e da subito si è distinto per l’attenzione e l’impegno nelle politiche a tutela dell’ambiente, dalla gestione dei rifiuti, allo sforzo di limitare l’utilizzo di plastica monouso fino alle attività di raccolta e sensibilizzazione attuate in sinergia con Plastic Free. Tengo particolarmente, a sottolineare quanto questo Comune oltre alle politiche virtuose nel campo delle tematiche ambientali e gestione dei rifiuti, si è da subito dimostrato, non solo propositivo nell’organizzare e promuovere le attività con la nostra associazione, ma ha sempre partecipato direttamente a tutte le iniziative sul territorio; merito non comune che conferma il loro impegno. Sono certa che questo rapporto di collaborazione con Plastic Free Onlus proseguirà portando nuovi e importanti risultati.”