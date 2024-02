“CarnevAlbenga” raccontato in un libro. E non mancheranno i personaggi sulle eccellenze agroalimentari

Albenga. Tutto pronto per “CarnevAlbenga” che si svolgerà sabato 17 febbraio a partire dalle ore 14.30. La Città delle Torri vanta una tradizione storica anche nella festa più allegra dell’anno: il Carnevale, infatti, già dai primi del 1900 diverse compagnie di giovani albenganesi realizzavano dei variopinti carri allegorici per sfilare nelle vie del centro, rallegrando tutti i partecipanti.

A raccontarci tutto sarà il prof. Mario Moscardini che ha recuperato la documentazione storica e l’ha raccolta nel libro “Il Carnevale di Albenga” (Edizioni Delfino Moro) che sarà presentato sabato alle ore 17.30 all’Auditorium San Carlo.

Come ogni anno a caratterizzare CarnevAlbenga saranno i quattro personaggi folkloristici che interpretano in chiave bucolica i quattro prodotti orticoli più famosi del nostro territorio:

– Re Carciofo,

– Principessa Zucchina Trombetta,

– Baronetto Asparago Violetto

– Sir Cuore di Bue.

I pregi, i sapori e i valori di questi prodotti, hanno preso le sembianze di quattro simpatici e appetitosi personaggi che richiamano la grande tradizione agricola della cittadina ingauna.

Il vicesindaco Alberto Passino afferma: “Il Carnevale è un’occasione di svago per grandi e piccini. Sabato 17 febbraio a partire dal pomeriggio per le vie cittadine l’appuntamento sarà con le maschere, i coriandoli e il divertimento. Cuore della manifestazione sarà Piazza del Popolo dove si apriranno i festeggiamenti, ci sarà la pentolaccia, la consegna degli attestati di partecipazione e un punto ristoro”.

“Ringrazo per la collaborazione l’associazione Rievocatori Ingauni che vestirà le 4 maschere di Albenga e che ha organizzato il carro allegorico. Un ringraziamento va anche all’associazione Governo Ombra, alla Vecchia Albenga, ai Quartieri del Palio, al centro anziani Ausilia e a tante altre realtà che stanno collaborando per la riuscita dell’evento”.

Programma:

• ore 14,30 raduno in piazza San Michele

• a seguire partenza del corteo a piedi che percorrerà Viale Martiri, via Don Isola, via Trieste per giungere poi Piazza del Popolo, cuore del CarnevalAlbenga dove ci saranno le pentolacce, la consegna degli attestati di partecipazione alle maschere ospiti, musica, coriandoli, animazione e un punto ristoro con dolce e salato.

• ore 17.30 conclusione della festa in piazza e inizio del convegno sul Carnevale del Prof Mario Moscardini.