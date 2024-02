Carcare, Michele porta i suoi sessant’anni di carriera al Teatro Santa Rosa

Carcare. Sabato 24 febbraio al Teatro Santa Rosa di Carcare si esibirà, per la prima volta da solo (aveva già calcato lo stesso palco in passato con Franca Lai), Michele, carcarese d’adozione da una ventina d’anni che, in questa serata, racconterà la sua carriera artistica attraverso le sue canzoni. Ricorderà i suoi primi successi nel mondo della musica, i suoi amici e avrà accanto il chitarrista Fabrizio Felci che lo accompagna da circa 25 anni nei suoi concerti.

Lo scorso anno ha festeggiato i sessant’anni di “Se mi vuoi lasciare“, forse il suo brano più famoso con il quale vinse il Cantagiro nel 1963. Quest’anno invece festeggerà il suo ottantesimo compleanno ed anche questo è stato motivo per presentare la sua vita al pubblico carcarese e valbormidese a cui è molto legato.

Per il Santa Rosa è un onore ospitare una figura così nota al grande pubblico e sono già tanti coloro che hanno prenotato il posto a sedere per non perdersi l’appuntamento, già praticamente sold out.