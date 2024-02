Carcare, in piazza Genta sarà istituita una zona a traffico limitato per tutelare i pedoni

Carcare. Una decina di posti auto in meno e una zona a traffico limitato in piazza Genta per tutelare i pedoni: la Giunta guidata da Rodolfo Mirri approva un atto di indirizzo e incarica la Polizia locale di provvedere all’installazione degli appositi segnali stradali e dei relativi pannelli integrativi che indichi la variazione nell’area di circa centocinquanta metri quadri a ridosso delle attività commerciali.

Come spiega il sindaco “si tratta di un provvedimento necessario per l’incolumità di chi transita a piedi, in particolar modo, vista la presenza della pista dove molti bambini giocano ogni giorno, si tratta di un’attenzione verso i più piccoli, spesso a rischio a causa dei veicoli in movimento”.

La zona a traffico limitato interesserà i civici 1 e 2 di piazza Genta, e, nei limiti dello spazio disponibile, saranno istituiti parcheggi per i veicoli al servizio di persone diversamente abili nelle immediate vicinanze, nonchè stalli appositi per il carico e scarico.