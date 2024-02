Carcare, bagarre sulla pratica per il nuovo supermercato. Accuse reciproche di essere “imbarazzanti, inaffidabili e confusi”

Carcare. Passa all’unanimità in Consiglio comunale il parere assenso sulla nuova pratica presentata dalla società Immobiliare Regio Parco Srl e Dimar Spa in merito alla realizzazione del nuovo supermercato in località Cirietta. Non sono mancate, però, le polemiche che hanno portato la giunta Mirri a scontrarsi con l’opposizione. Infatti, come spiega il capogruppo di “Insieme per Carcare”, Alessandro Ferraro, “dove sono finiti coloro che anni fa avevano condotto una battaglia contro questa operazione? E’ possibile che ora abbiano cambiato idea e facendo ricadere la colpa su di noi facciano soltanto un’opera di buon senso per Carcare?”

Ferraro ironizza sul fatto che il sindaco abbia dichiarato che non “può strumentalizzare politicamente l’iter di questa pratica”, e anche sull’uscita dalla seduta di ieri sera del vice sindaco Massimo Marini, “coinvolto in prima battuta perchè uno degli artefici del primo ricorso da parte di Conad Mac 3”, afferma Ferraro che prosegue – “ora non solo è la seconda carica amministrativa, ma ha anche la delega al commercio e alle attività produttive. Peccato non sia stato in grado di fornire il suo parere attuale sulla questione, visti anche gli esborsi che il Comune ha dovuto sostenere in questi anni per difendersi dal “suo” ricorso”.

Sempre dal gruppo di minoranza rincarano la dose sostenendo che, al posto dell’attuale giunta, “si sentirebbero imbarazzati per la capriola politica che tradisce il tanto sbandierato cambiamento della campagna elettorale”.

A rispondere è Simone Formento, capogruppo di maggioranza: “Imbarazzanti, inaffidabili, confusi e infantili. Ecco come il gruppo consigliare “Insieme per Carcare” dipinge l’attuale maggioranza dopo l’approvazione ieri sera in Consiglio comunale. peraltro con voto favorevole arrivato anche dai banchi di opposizione. Fin dal primo intervento del precedente sindaco De Vecchi è stato chiarissimo l’intento della minoranza che, assetata di visibilità, ha voluto fuorviare la discussione dal merito della questione alla provocazione politica. L’attacco alla maggioranza dell’ex sindaco è iniziato con la frase “vogliamo offrire una diversa chiave di lettura sulla vicenda” non prendendosi in alcun modo nessuna responsabilità sulla vicenda ideata e scaricata sulla nuova Amministrazione proprio da loro”.

E prosegue: “Riteniamo che di fronte a fatti concreti non esistano chiavi di lettura! Esiste una verità imprescindibile che è quella che la vecchia amministrazione ha voluto a tutti i costi dare il via ai lavori del nuovo supermercato dopo il ricorso della società “Conad Mac3″ senza aspettare la sentenza del TAR incassando e spendendo tutti gli oneri di urbanizzazione. La provocazione è poi continuata con l’attacco dell’ex vicesindaco, Franco Bologna, verso alcuni consiglieri di maggioranza secondo lui rei di aver in passato promosso una raccolta di firme contro l’intento scellerato di costruire un nuovo supermercato a pochi metri da uno già esistente penalizzando ulteriormente il commercio locale. E’ tanto semplice capire che la raccolta di firme nasce per contrastare ed opporsi alla costruzione ben prima della messa in posa della prima pietra! Oggi il danno è fatto e come amministratori dobbiamo spogliarci dalle vesti di semplici cittadini e fare ciò che è meglio per il Comune. Infine l’intervento del capogruppo Ferraro che in merito alla quota di oneri ancora da incassare (circa 450 mila euro) ha concluso invitando il sindaco a darli in beneficenza. Detto ciò giriamo gli appellativi usati direttamente al mittente. Loro dovrebbero essere imbarazzati perché è la nuova amministrazione a cercare di sanare una situazione che rischia di obbligare il Comune a restituire 650 mila di oneri come ripetiamo già incassati e già spesi. Inaffidabili perché in commissione Bologna non ha aperto bocca in merito aspettando il Consiglio Comunale per accendere la polemica attaccando i Consiglieri che hanno partecipato alla raccolta firme confusi perché come ripetiamo quella raccolta firme era contro la costruzione del supermercato. Infine infantili dopo le battute fatte in Consiglio sul dare in beneficenza gli oneri rimanenti”.

Per concludere, sempre Formento, “veramente di cattivo gusto l’attacco al vicesindaco accusandolo vergognosamente di essere scappato dalla discussione quando da regolamento un consigliere parte in causa di una questione in discussione e in votazione deve assentarsi. La storia personale dell’attuale vice parla da sola. Non ha certo bisogno di difesa da beceri attacchi che arrivano dalla piccola gente”.