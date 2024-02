Carcare, al liceo Calasanzio l’evento “Radici e Tradizioni nazionali – Archè”

Carcare. Il 2 febbraio nell’aula magna del liceo Calasanzio di Carcare si è svolto l’incontro di presentazione del progetto, “Radici e tradizioni nazionali” – Archè. L’evento, grazie al profuso impegno della referente professoressa Simonassi e del contributo degli altri docenti, ha riscontrato una gradita ed entusiasta partecipazione da parte delle scuole presenti con delegazioni di studenti, docenti e dirigenti degli istituti delle diverse regioni aderenti e interessati alla rete, come il liceo classico Amaldi di Novi Ligure con il dirigente Michele Maranzana ed altri istituti e loro rappresentanze in modalità online.

Ciascuna scuola aderente al progetto, che prevede attività di ricerca e valorizzazione delle tradizioni locali, del dialetto e delle risorse culturali del territorio, contribuisce ad arricchire un archivio di dati e documenti multimediali destinati a divenire un vero patrimonio di fonti.

Ogni istituto ha dunque un progetto in qualche modo connesso al filo conduttore delle “Radici e tradizioni” di appartenenza: l’Istituto comprensivo Millesimo, grazie alla dirigente prof.ssa Alessia Zunino e alla docente referente Jole Scarfò presente all’evento, ad esempio, ha aderito all’iniziativa proponendo alla scuola primaria alcuni percorsi inerenti al dialetto; l’istituto comprensivo Saracco-Bella di Acqui Terme, anch’esso legato alla Rete, svolge un progetto con le classi seconde e terze della secondaria di primo grado sulle pietre d’inciampo, referente la maestra Gianna Ghiazza sotto la dirigenza della professoressa Elisa Camera; il Liceo classico Moscati di Grottaglie, Taranto, cura un progetto sulla ceramica, parallelo ad uno di quelli svolti dal liceo Calasanzio sul lessico degli artigiani vetrai, in collaborazione col Museo del Vetro di Altare.

Il liceo classico Majorana-Cascino di Piazza Armerina (EN) sta lavorando sulla raccolta di testi scritti delle tradizioni popolari, quali quelli destinati alla drammatizzazione; il liceo classico Amaldi di Novi Ligure, aderisce con un interessante progetto sul Gavi.

L’istituto comprensivo di Cairo Montenotte, sotto la referenza del professor Pier Luigi Norziglia, presente insieme alla dirigente Di Scanno e i loro allievi, porta avanti il progetto Velocemente, sul recupero e la conoscenza di percorsi, luoghi e toponimi del territorio in bicicletta.

Il liceo Calasanzio, infine, impegnato su più fronti e con mille idee sulle risorse dialettali da recuperare e “conservare”, si avvale di una nuova e preziosa collaborazione: da quest’anno, infatti, potrà contare anche sui contributi del pregevole lavoro realizzato dal neonato Museo immateriale del Dialetto di Giusvalla, un autentico archivio di fonti scritte e orali che sfrutta la modernità dei mezzi digitali. Dall’impegno e dalla costanza del signor Pier Claudio Marenco, consigliere comunale e membro attivo della pro loco del paese, grazie agli studi e all’amore di tutta una vita del maestro Pietro Baccino per la storia e la parlata locale, col supporto e la cordiale disponibilità del sindaco Marco Perrone, ha visto la luce una sorta di biblioteca virtuale che raccoglie testi e poesie letti dagli stessi abitanti del paese in registrazioni audio, in cui i cittadini di Giusvalla leggono e recitano in dialetto; tutte le registrazioni audio sono accessibili inquadrando un “qr code”.

Nel corso della mattinata ciascun partecipante ha avuto il suo spazio per raccontare e presentare il proprio progetto per l’anno in corso ai presenti, molti e provenienti non solo dal contesto scolastico; sono infatti stati graditi ospiti del liceo Calasanzio il MUV (Musei uniti valbormida), il Centro artistico del restauro di Albissola (che il prossimo anno dovrebbe tenere presso il Liceo delle lezioni sul restauro di vetro e ceramica), le autorità locali nella persona dell’assessore alla cultura del comune di Carcare professoressa Beatrice Scarone, il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro, il sindaco di Giusvalla in compagnia di Pier Claudio Marenco e del maestro Baccino, la dottoressa Nadia Dalmasso in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Hanno presenziato all’evento anche i rappresentanti di varie associazioni culturali, delle forze armate e la dirigente dell’istituto comprensivo di Carcare Raffaella Battiloro.

Ad impreziosire gli interventi sono intervenuti lo storico Carmelo Prestipino, presidente della Sezione Valbormida dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri (partner per il Progetto del Liceo Calasanzio) e il professore emerito dell’Università di Catania Salvatore Trovato, i quali hanno spiegato e contestualizzato l’incredibile legame tra il dialetto Valbormidese-Monferrino e quello di alcune località della provincia di Enna, dovuto alla migrazione, nell’alto Medioevo, di un congruo numero di abitanti, soprattutto contadini, verso la Sicilia per favorire il ripopolamento delle campagne. Gli studenti del liceo classico, coordinati dalla professoressa Federica Papagna, hanno allietato l’intervento con letture e intermezzi in lingua greca sui temi dell’amicizia e della democrazia, a suggello del discorso introduttivo della Dirigente Maria Morabito, ideatrice della proposta di realizzare una Rete nazionale, la quale ha sottolineato l’importanza dello scambio e dell’arricchimento reciproco tra gli allievi e il personale delle scuole delle varie Regioni d’Italia.

La dirigente, che ha evidenziato, altresì, il collegamento trasversale di tale progettazione con varie associazioni, anche nell’ambito del volontariato, ha auspicato un percorso che porti unità, solidarietà e collaborazione tra le diverse realtà culturali e linguistico-dialettali locali che rendono per questo unica, seppur complessa, la nostra nazione, come ha sottolineato, nel suo bellissimo intervento, anche il dirigente di Novi, professor Maranzana, secondo il quale la parola è la nostra origine e il nostro stesso orizzonte, poiché rappresenta sì le nostre radici, ma ci ancora al presente e ci proietta verso il futuro.