Savona. Questa mattina presso il Palacrociere del porto di Savona si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne tra il capitano di vascello Giulio Piroddi e il nuovo comandante della Guardia Costiera provinciale Matteo Lo Presti. Presenti diversi sindaci della provincia, il viceprefetto Alessandra Lazzari, il presidente della Provincia, i comandanti provinciali delle forze dell’ordine.

Il comandante Lo Presti proviene dalla direzione marittima di Reggio Calabria, dove ricopriva l’incarico di capo reparto tecnico amministrativo. Tra le sue esperienze più significative il comando della Capitaneria di porto di Milazzo, di quella di Soverato ed è stato impiegato in vari incarichi presso le sedi delle autorità marittime di Messina, Gioia Tauro e Augusta.

In questi giorni i primi incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali e il primo confronto per conoscere la realtà savonese: “Sto incominciando a conoscere i porti di Savona e Vado. Sono completi, quelli in cui sono stato in precedenza erano petroliferi, porta container o passeggeri, qui troviamo tutto. Questo è uno stimolo a fare, non vedo l’ora di dare il mio contributo e per farlo avrò bisogno del mio equipaggio. Gli obiettivi devono essere comuni a tutti e dobbiamo remare nella stessa direzione nel rispetto delle competenze di tutti”.

Piroddi, che lascia l’incarico dopo due anni dal suo insediamento, prenderà servizio a Roma presso il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto in qualità di capo ufficio affari internazionali. In merito al suo periodo di comando ha dichiarato: “Sono stati due anni molto intensi, caratterizzati da una forte ripresa del traffico marittimo che ha seguito il periodo di pandemia nel quale il settore ha avuto un forte rallentamento. Nel 2022 e nel 2023 i porti di Savona e Vado Ligure hanno reagito e raggiunto performance da record, posizionando gli scali all’undicesimo posto nazionale per volume di merci scambiate”.

“La Capitaneria di porto, in questo periodo, ha svolto un ruolo centrale e assieme agli altri interlocutori istituzionali ha contribuito a questo successo – conclude -. Ho apprezzato di Savona soprattutto la coesione che si è creata tra soggetti pubblici e privati per realizzare obiettivi di crescita che avranno, soprattutto negli anni a venire, effetti benefici non solo per il territorio ma per l’intero Paese”.