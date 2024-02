Cantiere piazza Diaz a Savona, sopralluogo della minoranza. I lavori finiranno il 24 febbraio

Savona. Sopralluogo dei consiglieri di minoranza di Savona nel cantiere di piazza Diaz insieme agli assessori ai lavori pubblici Lionello Parodi e all’urbanistica Ilaria Becco e i tecnici del Comune. L’obiettivo della richiesta presentata dal capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi era “valutare lo stato attuale dell’arte e l’avanzamento dei lavori“.

I lavori nella piazza verranno conclusi il 24 febbraio in occasione di un evento dedicato a Renata Scotto. Il cantiere è ripartito poche settimane fa dopo mesi: sono stati fermi mesi perchè la Soprintendenza aveva chiesto una modifica al progetto riguardante i lavori relativi al teatro Chiabrera. Sono ripartiti grazie a una variante approvata dalla giunta e dalla ditta incaricata.

Il consigliere Pietro Santi ha detto: “Abbiamo cercato di capire non tanto quello che è successo prima, ma i tempi di conclusione del cantiere. Speriamo che entro il 24 la piazza sia libera”.

I consiglieri Fabio Orsi e Manuel Mels hanno fatto notare la presenza di un gradino (barriera architettonica) sulle due piazzole destinate alla sosta di eventualipullman o mezzi a servizio del teatro e hanno chiesto di intervenire per eliminarla: “Auspichiamo che si trovi una soluzione prima della inaugurazione”, commentano. L’ufficio tecnico valuterà la richiesta.

“Io continuo a pensare – aggiunge Orsi – che il cantiere si doveva gestire diversamente, ma cerchiamo di guardare avanti e speriamo che Savona possa riacquistare il prima possibile una delle sue piazza principali augurandoci che non vengano ripetuti questi errori che hanno portato un cantiere che poteva durare poco a rimanere aperto per quasi due anni”.

Critico nei confronti della giunta anche da Manuel Meles (M5S): “Questo cantiere è rimasto “fantasma” per mesi, al di là delle naturali problematiche che possono insorgere riteniamo inaccettabile il comportamento della Soprintendenza che è in grado di paralizzare per mesi un qualunque cantiere per un qualunque capriccio, salvo poi autorizzare scempi da altre parti. Comprendiamo la posizione degli uffici circa le contestazioni alla ditta durante il fermo lavori, ma non la condividiamo: a nostro avviso c’era margine per pretendere che almeno la parte esterna potesse proseguire in attesa di risolvere le questioni sulla parte interna.

Il M5S critico anche sulla nuova variante: “Noi siamo molto critici sulla decisione a monte di spendere così tanti soldi per un restyling che da più di lavoro di immagine che di miglioramento funzionale. E’ assurdo che gli interventi stralciati erano gli unici a essere realmente utili alla fruizione del teatro, come il recupero del ridotto e l’ascensore.