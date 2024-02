Canottieri Sabazia, piazza Sisto ha ospitato il campionato regionale ligure

Savona. Una giornata senza pioggia ha aiutato gli organizzatori della prima edizione del campionato ligure indoor di canoa velocità, in piazza Sisto IV a Savona.

La manifestazione, organizzata dalla Canottieri Sabazia, primizia per la Liguria, ha permesso ai canoisti di cimentarsi in una gara lontano dall’acqua, elemento fondamentale per la pratica di questo sport. Ciò è stato possibile grazie a macchine altamente tecnologiche chiamate pagaiergometri, o più semplicemente simulatori.

Ogni simulatore ha un dispositivo che trasferisce tutti i dati del gesto dell’atleta ad un computer che riproduce su uno schermo l’avanzamento della “canoa virtuale” in funzione della sua prestazione. Spettatori e tifosi hanno potuto seguire interamente la gara incitando i propri beniamini mentre i tecnici hanno potuto fare le loro valutazioni sulla gestione dell’atleta alla gara.

Due le società che si sono cimentate in questa prova: la Canottieri Sabazia con una trentina di atleti e la Canottieri Sanremo con dodici.

Il club di casa, favorito anche dal grande tifo locale, ha portato a casa 8 ori e altrettanti titoli liguri, 5 argenti e 3 bronzi.

Prossimo impegno domenica 3 marzo a Torre del Lago Puccini, a Viareggio: nove atleti in erba si cimenteranno sulla distanza di 200 e 2000 metri.

Di seguito i risultati dei portacolori della Canottieri Sabazia.

GARA 8: FINALE CAD.B .M – MT. 500 ORE 11.00

1° RICCI ALESSANDRO 2’37″6

2° LUCARINO SAMUELE 3’00″4

GARA 9: FINALE CAD.B F – MT.500 ORE 11.15

1ª SANTORO SOFIA 3’12″5

GARA 10: FINALE ALL.B F – MT.500 ORE 11.15

1ª CANAVESE EMMA 3’26″2

GARA 11: FINALE CAD.AM – MT.500 ORE 11.30

1° LAVAGNINO LORENZO 2’32″7

2° ALAHAKOON MUDIYANSELAGE RIVINU TGENUJITH 2’52″3

3° MARCHELLI LORENZO 2’52″7

GARA 12: FINALE ALL.B M – MT.500 ORE 11.30

1° CARIA DAVIDE 3’54″1

GARA 11 – FINALE SEN.M – MT.500 ORE 11.45

1° VAIRA GIULIO 2’01″5

2° GERACE MATTEO 2’06″1

3° LAI FRANCESCO 2’12″5

GARA 11 – FINALE JUN.M – MT.500 ORE 12.00

1° GIUSTO PIETRO 2’09″9

2° DELFINO ETTORE 2’16″1

3° BATTAGLIA MICHAEL 2’21″1

GARA 12 – FINALE RAG.M – MT.500 ORE 12.00

1° RICCO PAOLO 2’04″1

2° PARODI MICHELE 2’09″5