Canne e arbusti spiaggiati sul litorale di Borghetto, ordinanza del sindaco: “I cittadini potranno utilizzarlo come legna da ardere”

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la gestione del materiale ligneo che si è depositato sull’arenile cittadino a seguito dell’ondata di maltempo degli ultimi giorni.

“A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio nel mese di febbraio – si legge nel documento – si è verificato lo spiaggiamento, sull’arenile dell’intero territorio comunale, di una notevole quantità di rifiuti (alghe, canne, materiale ligneo e vegetale)”.

Con l’ordinanza, il primo cittadino ordina “ai concessionari degli stabilimenti balneari ed assimilabili per le concessioni di loro competenza ed agli uffici comunali competenti, spiagge libere e tratti di arenile in concessione a questo Comune, di provvedere a raccogliere ed accumulare tutto il materiale ligneo presente sull’arenile e depositato a seguito delle ultime mareggiate, previa cernita con separazione di tale materiale da altri rifiuti, provvedendo successivamente in via prioritaria al deposito nel cassone posizionato sul lungomare cittadino, effettuando contestualmente la raccolta ed allontanamento in discarica di eventuali altri rifiuti rinvenuti”.

Lo scarrabile verrà posizionato lunedì prossimo nei pressi dei Bagni Milly e resterà disponibile fino al 27 marzo. Il materiale ligneo è a disposizione dei privati cittadini “ai fini della combustione in impianti termici civili”, così come stabilito dalla normativa.