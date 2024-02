Cane ucciso da due coltellate in spiaggia, tutta Albissola sotto shock

Albissola Marina. C’è rabbia in giro questa mattina e non si parla d’altro nel giorno del mercato settimanale. Nemmeno 24 ore dall’accoltellamento di un cane da parte di un uomo. Due fendenti che lo hanno ucciso, dopo il disperato tentativo di salvarlo da parte dei veterinari. Sono le tre del pomeriggio.

La spiaggia a ponente della città. Una zuffa, ma quando si riescono a dividere gli animali ecco che il proprietario dell’altro cane estrae un coltello. Due fendenti che riducono in fin di vita un povero alano, descritto da tutti come “un cane buono”. Un cane che morirà in sala operatoria dopo poco. Nemmeno 24 ore.

Ad Albissola è caccia al colpevole. “Sono scioccato” ecco il sindaco Gianluca Nasuti mentre sta andando in Comune per seguire il caso. “Allucinante davvero: questa è violenza inaudita e gratuita. In più, mi spiazza sapere che c’è gente che gira armata”. Il traffico sull’Aurelia. I cani al guinzaglio, come devono stare, sulla Passeggiata degli Artisti. I portici dove gli albissolesi incontravano l’alano “buono e dolce” ci dicono, con il suo padrone. Mentre Enpa, immediatamente attivata con Ambulanze Veterinarie che si sono precipitate sul posto con un mezzo di soccorso, oggi pomeriggio partirà con un denuncia e promette “faremo di tutto per capire chi ha ucciso il cane”, le indagini proseguono.

Anche il primo cittadino con l’amministrazione comunale andrà a fondo: “Tutto quello che si può fare per arrivare a chi è stato” rimarca Nasuti. La parte più delicata e straziante. Il proprietario del cane è disperato, chiaramente. L’alano era sempre con lui. Enpa si prenderà in carico la cremazione dell’animale. Un grande gesto per dimostrare vicinanza e affetto in una storia che si fa veramente fatica a raccontare.

ALTRE REAZIONI

Grande Liguria provincia di Savona

“Continuano gli atti di violenza contro gli animali anche nelle nostre zone, dopo il cane colpita da una freccia, qualche mese fa, oggi registriamo un atto gravissimo contro un cane, accoltellato con ferocia inconcepibile e inaccettabile.Le gravi lesioni ne hanno provocato la morte. Vogliamo che il responsabile venga individuato. E che sia immediatamente denunciato. Ma soprattutto chiediamo a chi è in parlamento,di qualsiasi colore politico che si faccia promotore di un pesante inasprimento della pena, prevista per questi atti vigliacchi”.