Cane smarrito a Vado, l’appello di una famiglia: “Siamo disperati, aiutateci a rintracciare il nostro Bryan”

Vado Ligure. Bryan non torna a casa da nove giorni. C’è una famiglia disperata che cerca il suo cane. Giorno e notte. Per lui si sta mobilitando un’intera città.

“È scappato dal nostro giardino nel primo pomeriggio del primo febbraio, in via Carrara, nella Valle di Vado. Lo hanno visto, nello stesso giorno in via Sacco, poi – racconta il proprietario – Dicono fosse lui, nella zona di Porto Vado, dalla vecchia stazione, qualche giorno dopo e ancora nuovamente in via Sacco, domenica sera”.

Ultimo probabile avvistamento lunedì mattina a Valleggia. E sono in tanti a cercarlo, non solo i suoi proprietari, anche un drone termico che ha sorvolato strade e boschi. È docile. Per ora ancora nessuna notizia.

Piove, ma si continua a cercare Bryan, cane fantasia di quasi 11 anni. Bianco e nero, leggermente fulvo intorno agli occhi.

“Siamo disperati, aiutateci a trovare il nostro Bryan” è questo l’appello di una famiglia che chiede aiuto a tutti. Chi lo vedesse chiami subito Andrea 3495673795 o Sara, 3402275091.