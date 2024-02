Cane accoltellato in spiaggia: oltre 1.670 euro raccolti dagli albissolesi per il suo proprietario

Albissola Marina. Sono poco più di 1.670 gli euro raccolti per Luigi, il proprietario del cane morto in seguito a due coltellate. Una zuffa con un altro cane e il tragico epilogo.

Abbiamo raccolto le versioni dei due padroni (QUI quella del padrone del cane deceduto in seguito all’accaduto; QUI l’altra). Le indagini proseguono. Ma la gara di solidarietà va avanti insieme ai messaggi di vicinanza a Luigi che non ha più il suo amato Rex. Albissolesi e non solo.

“Si rende pubblico, da parte della Comunità di Albissola Marina, il totale della raccolta, – si legge. Ringraziamo vivamente tutte le persone che lo hanno reso possibile”. In tanti hanno donato a Luigi affetto e qualcosa di più.

Sono andati, in questi giorni, dopo quel lunedì pomeriggio del 5 febbraio, dalla farmacia Concordia, proprio dove spesso incontravano Rex con il suo proprietario, e dal Pet Store La Pecora Nera.

Questa mattina la foto di Rex e quella dell’assegno stanno facendo il giro dei social ma non solo: 1672,50 euro, questo è il risultato dell’affetto. Della vicinanza.