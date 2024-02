Cane accoltellato in spiaggia, la LNDC: “Il responsabile deve essere identificato e fermato. Chi ha informazioni utili si faccia avanti”

Albissola Marina. Dopo l’Osservatorio Savonese Animalista, anche la LNDC Animal Protection interviene in merito alla vicenda del cane accoltellato in spiaggia ad Albisola Superiore.

“Non è possibile che chi ha fatto questo la passi liscia, non possiamo permetterlo. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 5 febbraio, quindi immagino che qualcun altro fosse in giro a quell’ora e abbia visto quello che è successo – spiega Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection – Mi appello quindi alla vostra coscienza e al vostro senso civico: non cedete all’omertà, non fate finta di niente. Quello che è successo è gravissimo e una persona di questo tipo va identificata perché non rappresenta un pericolo solo per i cani. Chi reagisce in questo modo non può continuare a circolare come se nulla fosse, perché il prossimo scatto d’ira potrebbe averlo verso di voi”.

“Anche se non vi importa nulla del povero cane ucciso, pensate alla sicurezza di tutta la cittadinanza. Dal canto nostro, abbiamo sporto denuncia nella speranza che le indagini e le eventuali testimonianze possano dare un volto e un nome a questa persona e che venga punita severamente, nonostante l’inadeguatezza delle attuali pene previste dalla legge per chi commette reati a danno di animali”.

E poi l’appello: “Se qualcuno ha informazioni utili a identificare l’aggressore, può contattare direttamente i carabinieri o scrivere una mail ad avvocato@lndcanimalprotection.org”.