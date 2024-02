Cane accoltellato ad Albissola, in spiaggia spunta un mazzo di fiori: “Addio Rex, riposa in pace”

Albissola Marina. Tutta Albissola Marina, ma non solo, affranta dalla terribile storia di Rex, il cane che ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di due profonde coltellate inferte all’animale dal proprietario di un secondo cane, durante una zuffa.

Sgomento e rabbia. Dolore e immenso affetto per questo cagnone tigrato, amato da tutti e buono, e per il suo proprietario, chiaramente disperato.

Un affetto così grande da lasciare un segno visibile sulla spiaggia. I fiori e un messaggio: “Addio Rex, riposa in pace”. Poi l’immensità del mare, come quella di un dolore infinito. Tantissimi i messaggi sotto questa foto pubblicata sui social. Un’intera comunità chiede giustizia e le indagini non si fermano.