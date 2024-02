Campo nomadi Savona, interpellanza di Arecco: “Norme di sicurezza garantite? Il sindaco risponda”

Savona. Interpellanza sul campo nomadi firmata dal consigliere comunale Massimo Arecco (Fratelli d’Italia). Arecco chiede al sindaco se l’area è sicura e rispetta le norme antincendio oppure, in caso contrario, cosa intende fare l’amministrazione comunale.

La stessa richiesta riguarda anche gli scarichi della fogna, il superamento delle barriere architettoniche, gli allacci dell’acqua, il pagamento delle utenze. “Per ogni quesito sollevato chiediamo venga fornita una risposta adeguata e puntuale”, scrive Arecco.

Il tema era già stato portato, sempre con un’interpellanza, nell’ultimo consiglio comunale ma la risposta fornita dall’assessore al welfare Riccardo Viaggi non aveva soddisfatto Arecco. L’assessore aveva evidenziato che serve tempo: “Questioni difficili non vanno affrontate con lo scontro. In questo tempo abbiamo provato a ricostruire un rapporto con le persone. Vorremmo modificare il regolamento attuale, la soluzione non è in tempi brevi, faremo un tentativo di inclusione. In Italia ce ne sono 130, un fenomeno in ridimensionamento ma che non vedrà una conclusione rapida“.

Il regolamento in vigore prevede che l’amministrazione comunale deve farsi carico di trovare una sistemazione alternativa ai residenti nell’area. Due anni e mezzo fa erano state sgomberate alcune famiglie alle quali il Comune aveva garantito alloggi alternativi. La decisione della giunta Caprioglio aveva suscitato le polemiche delle associazioni e della minoranza.