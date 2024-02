Calice Ligure, piano delle opere pubbliche da 1,2mln: sì al nuovo nido e alla comunità energetica

Calice Ligure. Ecco l’elenco di alcuni interventi che vedranno la loro realizzazione nell’anno corrente deliberati dall’amministrazione comunale di Calice Ligure. Gli interventi sono finanziati in parte grazie a fondi Pnrr, a contributi ministeriali e a risorse interne derivanti dal bilancio comunale.

Il piano delle opere pubbliche previsto per il 2024 è stato annunciato dal sindaco Alessandro Comi. “Presentare alla cittadinanza un pacchetto di lavori così imponente è senz’altro motivo di soddisfazione e per la nostra comunità rappresentano un obiettivo davvero importante, penso all’asilo nido ma anche all’installazione dell’impianto fotovoltaico che aprirà la strada alla realizzazione di una comunità energetica” ha sottolineato lo stesso primo cittadino.

“Ringrazio tutti gli uffici comunali per il prezioso e proficuo lavoro svolto per deliberare questa serie di interventi ed essere riusciti ad ottenere numerose risorse per concretizzare le opere in itinere” ha concluso il sindaco Comi.

La cifra complessiva della programmazione varata dal Comune calicese ammonta ad oltre 1,2mln di euro.

IL DETTAGLIO:

Progetto per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 20kwp da realizzarsi sulla tettoia di piazza Cesio, a servizio del palazzo civico comunale di Calice Ligure.

Importo aggiudicazione € 42.871,00, oltre iva di legge.

Lavori di messa in sicurezza porzione di terreno di proprietà comunale, posto a margine della via Massa – strada provinciale 46, in localita’ Bombé.

Importo aggiudicazione € 34.238,00, oltre iva di legge.

Lavori di completamento di una porzione di piazza IV Novembre.

Importo aggiudicazione € 49.340,00, oltre iva di legge.

Progetto costruzione di un nuovo asilo nido in località Santa Libera.

Importo aggiudicazione € 620.936,00, oltre iva di legge.

Lavori di sistemazione con abbattimento barriere architettoniche della carreggiata della strada comunale che collega le borgate del Canto di Sotto con il Canto di Sopra nella frazione di Carbuta di Calice Ligure.

Importo aggiudicazione € 29.711,00, oltre iva di legge.

Lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica di piazza Cesio in Calice Ligure.

Importo aggiudicazione € 32.859,00, oltre iva di legge.

Lavori di somma urgenza, conseguenti all’aggravamento del dissesto già manifestatosi sul paramento murario del palazzo comunale, prospetto nord-est, lato Finale.

Importo aggiudicazione € 16.274,00, oltre iva di legge.

Lavori di manutenzione ordinaria inerente la difesa del suolo, anno 2023. Interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella regimazione delle acque meteoriche e nell’eliminazione di vegetazione ripariale lungo i rii Gariglio e Chiesa

Importo aggiudicazione € 5.214,00, oltre iva di legge.