Calcio. Voglia di rivalsa e consapevolezza, per Cirillo è iniziata l’operazione riscatto: “Nostro ruolo estremamente delicato, grazie a Solari che ha creduto in me”

Savona. Un nuovo inizio. Parte da Fossano l’operazione riscatto di Elia Cirillo, portiere classe 2003 esploso due stagioni fa con la maglia del Vado e ora volenteroso di tornare a splendere proprio come fatto agli ordini di Solari in maglia rossoblù. L’estremo difensore, uno dei numerosi talenti lanciato dal settore giovanile del Savona Fbc, è tornato ad avvicinarsi alla Liguria in seguito ad una doppia esperienza fuori regione in Serie D: prima il Grosseto, poi la Gelbison.

In entrambe le circostanze purtroppo, il fattore comune è stato il poco minutaggio, motivo per cui Cirillo ha maturato un’immensa voglia di ripartire in parte finalizzata ritrovando titolarità e fiducia in Piemonte: “Solari a dicembre (ex allenatore del Fossano, ndr) mi ha chiamato dandomi fiducia. Ha sempre creduto nelle mie qualità e personalmente mi sono sempre trovato bene con lui, mi ha fatto davvero piacere la sua considerazione. Devo ammettere di essere approdato in un’ottima squadra, il progetto è ambizioso e con il gruppo mi sto trovando a meraviglia”.

Nonostante le poche chance avute a disposizione, Cirillo ha preferito guardare il bicchiere mezzo pieno dicendosi arricchito dalle ultime due esperienze: “Credo di essere migliorato sia come portiere che come carattere. Vivere fuori casa permette di imparare tante cose, inoltre ho avuto modo di conoscere stili di gioco differenti arricchendo il mio bagaglio”.

Poi l’amara riflessione sugli errori che hanno viziato le esperienze con Grosseto e Gelbison: “Il nostro ruolo (quello del portiere) è come quello degli artificieri… Se sbagli, paghi. Questo approccio è tipicamente italiano e penso che rischi di penalizzare oltremodo i giovani”.

Savona (a livello giovanile), Varazze, Vado, Grosseto, Gelbison e Fossano, il curriculum di Cirillo nonostante la giovane età vanta già trascorsi in squadre blasonate del panorama dilettantistico nazionale. Ora il prossimo obiettivo dell’estremo difensore, dichiarato nemmeno troppo velatamente, sarà quello di riconquistare la Serie D.

Riuscirà il classe 2003 ad ottenere la promozione a fine anno con il Fossano? La concorrenza appare estremamente agguerrita e nel frattempo, al posto di Solari, sulla panchina dei piemontesi si è seduto mister Alberto Merlo: “Il mister spesso ci dà degli ordini tattici molto semplici favorendo la compattezza della squadra. L’obiettivo societario è la promozione, noi proveremo in ogni modo a raggiungerlo anche se questo significasse dover passare dai playoff”.

L’operazione riscatto è dunque cominciata per Cirillo: il classe 2003 è pronto a tornare a spiccare il volo.