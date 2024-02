Calcio, Rappresentativa Regionale Femminile: la parola al tecnico Ugo Maggi

Vado Ligure. SI è svolto, sul terreno del ‘Dagnino’ di Quiliano, un test match tra la Rappresentativa Regionale Femminile e le padrone di casa del Vado.

Prima della gara abbiamo sentito Ugo Maggi, presidente regionale dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e tecnico della selezione femminile ligure.

“Do po un secondo ed un terzo posto, ottenuti nelle ultime due edizioni, proveremo a migliorare – dichiara Ugo Maggi – ho sentito tanti discorsi sul fatto che il nostro giorno è considerato abbordabile, rispetto tutte le opinioni, ma dissento, in quanto tutte le squadre verranno per dare il massimo e noi avremo il peso di ospitare la manifestazione, cercando di ottenere i miglior risultati.

Sampdoria in Serie A , Genoa in serie B, Spezia e Baiardo in C e tante società dilettanti sono il risultato positivo di un movimento, che sta crescendo molto in Liguria, al punto che puoi gestire una cinquantina di atlete, che poi diventeranno venti, vero mister?

“C’è una grande crescita del calcio femminile, ho la possibilità di selezionare atlete di buona qualità, ben preparate dai miei colleghi che le allenano durante la stagione”.

Mi presenti il tuo staff?

“Debora Storti è la responsabile del calcio femminile ligure, Giuseppina Condidorio è la mia vice, molto brava e preparata, in possesso del diploma Uefa B, la fisioterapista Maria Toselli,- continua Maggi – siamo uno staff molto affiatato e ne vado fiero”.

Sei considerato un mister meticoloso, che fa lavorare sodo le tue atlete…