Prima Categoria “B”, la pioggia di Rossiglione impantana il Città di Savona: biancoblù sconfitti 1-0

Risultato: ROSSIGLIONESE 1-0 CITTÀ DI SAVONA (35’ Nnanna)

93′ Finisce qui. Il Città di Savona non riesce a sbrogliare la matassa rappresentata da una gara estremamente insidiosa sia per l’avversario che per le condizioni del terreno di gioco (condizionato dalla pioggia). I biancoblù sono riusciti a conquistare 1 solo punto nelle ultime 3 partite. Successo fondamentale invece per la Rossiglionese, squadra che nell’ultimo periodo ha cambiato marcia e, con la vittoria odierna, può guardare al futuro con sempre più fiducia.

89′ Romano mette dentro un bel pallone per Vicente ma Folli esce bene basso e la fa sua. Poi testa a terra.

86′ Scontro tra Vicente e un avversario in area. Gioco fermo.

78′ De Gregorio si trova il pallone del raddoppio, ma a due passi dalla porta calcia a lato.

72′ Chillè fa fallo a Romano con il giocatore biancoblù che, reagendo, dà vita ad un parapiglia. In seguito Chillè viene ammonito. Espulso però Brazzino. Unica spiegazione qualche parola fuori posto perché la logica avrebbe detto giallo anche per Romano. O forse scambio di persona?

68′ Doppio corner per il Città di Savona. Nulla di fatto, la difesa della Rossiglionese respinge in entrambi i casi.

66′ Nnanna calcia via il pallone a gioco fermo e viene ammonito.

65′ Si fatica a rimanere in piedi, la ricerca del pareggio passa solo per palle lunghe. Impossibile giocare a terra.

56′ A seguito di un corner, Vicente prova da fermo a girarla verso la porta. Nulla di fatto. Poi, gran conclusione di Romano dalla distanza. Folli non trattiene e Vicente si avventa sul pallone scontrandosi anche col portiere. Proteste da parte dei locali. Folli viene soccorso ma riprende regolarmente la gara.

55′ Tosonotti calcia via il pallone gioco fermo. Solo richiamo verbale da parte di Conti di Genova

51′ Ferrara lascia il posto a Vicente: prima sostituzione in casa Città di Savona.

47′ Oliveri colpisce bene di testa da corner ma manda fuori.

Alle 15:59 prendono il via i secondi 45’.

Secondo tempo

45′ Finiscono qui i primi 45 minuti.

44′ Fallo in attacco di Rapetti sanzionato con il giallo.

42′ Romano lavora bene un pallone al limite servendo Ferrara che carica il tiro ma non riesce a calciare per il fango. In seguito il Città di Savona reclama per un contatto in area Nnanna – Incorvaia, ma il direttore di gara lascia correre.

41′ Staffilata di Oliveri dalla distanza. Palla di poco a lato.

39′ De Gregorio lotta come un leone nella piscina, pardon cerchio di centrocampo. Costringe al fallo gli avversari. Ammonito Matarozzo per proteste

35′ Rossiglionese avanti. Nnanna calcia in rete un pallone rimasto bloccato nella pozza che ricopre l’area piccola di Bova: 1 a 0!

30′ Ferrara balla sotto alla pioggia e riesce comunque a far vedere la sua tecnica uscendo da una quadrupla marcatura, ma il tentativo di lancio frenato dal terreno fisce poi a lato.

29′ Sassata di Rapetti dalla distanza. Palla potente ma alta.

26′ Ammonito Incorvaia, probabilmente per essere uscito a cambiarsi le scarpe senza aver avvisato il direttore di gara.

20′ Si tratta di una lotta nel fango. Muscoli, nervi e fortuna decideranno questa gara su un campo che azzera i valori tecnici.

14′ Entrataccia di Oddone su Incorvaia sanzionata con il giallo.

10′ Rapetti conquista un bel pallone passato tra le gambe di Gesualdi, si avvicina alla porta e tenta il tiro. Viene però frenato dal campo con i difensori genovesi che rientrano. Palla tra le braccia di Folli.

6′ Acqua benedetta per il Città di Savona. Chillè va via sull’out e serve bene al centro. La pozza stoppa la sfera e Bova la fa sua

2′ Ferrara va via sulla destra. Mette al centro per Rapetti, conclusione respinta sulla linea da un difensore a portiere battuto. La piggia battente che cade da ieri rende il campo pieno di pozze, il pallone scorre a malapena e chiaramente è difficile condurlo. Match che quindi testa coesione e tenacia del gruppo biancoblù.

1′ Pioggia battente a Rossiglione. Savona con maglia gialla. Completo rosso per i padroni di casa. Scenografico impianto parte del parco del Beigua, costruito negli anni ‘90 per far allenare l’Eire, anche se poi gli irlandesi non ci hanno mai messo piede. La copertura e gli spalti sono realizzati in legno proprio perché all’interno del parco.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali

Rossiglionese: 1 Folli, 2 Pastorino, 3 Tosonotti, 4 Gesualdi, 5 Sorbara, 6 Di Cristo, 7 Nnanna, 8 Oliveri, 9 De Gregorio, 10 Oddone, 11 Chillè. A disposizione: 12 Branda, 13 Leveratto, 14 Bahiti, 15 Pastorino A, 16 Laguna, 17 Parodi, 18 Macciò, 19 Cartosio, 20 Boccia. Allenatore: Maurizio Nervi.

Città di Savona: 1 Bova, 2 Brazzino, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Barone, 6 Matarozzo, 7 Palumbo, 8 Cherkez, 9 Rapetti, 10 Ferrara, 11 Romano. A disposizione: 13 Kuci, 14 Rizzo, 15 Pondaco, 16 Vicente, 17 Siri. Allenatore: Roberto Biffi.

Arbitro del match è il signor Filippo Conti della sezione di Genova.

Presentazione

Rossiglione. Oggi dal campo di Rossiglione va in scena uno degli anticipi della diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone B). I padroni di casa, reduci da due risultati utili consecutivi contro squadre di spessore, nella gara odierna inseguono il terzo sgambetto di spessore. Aria piuttosto pesante invece in casa biancoblù che, per rasserenare l’ambiente, vanno a caccia di tre punti fondamentali per continuare a credere nella promozione diretta.