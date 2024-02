Calcio, Legino. Grande traguardo per Semperboni: raggiunta quota 314 presenze con la maglia verdeblù

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è tornato il sorriso in casa Legino: non soltanto il ritorno alla vittoria sconfiggendo 4-2 la Campese, nel pre-partita è stato anche conferito un riconoscimento ad una delle figure più rappresentative dello spogliatoio di mister Fabio Tobia.

Il difensore Roberto Semperboni, capitano silenzioso da anni della squadra del presidente Carella, vincitore di un playoff e di una Coppa Italia con i verdeblù, è stato premiato per aver raggiunto quota 300 presenze con il club (precisamente 314).

La società scrive: “Siamo orgogliosi di celebrare questo record storico con una vittoria in cui Roberto ha indossato come da diversi anni a questa parte la fascia da Capitano al braccio. Da quota 300 infatti Roberto ha la possibilità di allungare questo record. Gli auguriamo grandi successi sia per il suo rendimento in campo sia per la persona meravigliosa che si è dimostrata da sempre con e senza la maglia del Legino addosso. Grazie Semperboni”.