Calcio, il saluto di Gabriele Buttu al Città di Savona: “Lascio perché non mi sento motivato come prima. Porto con me tanti ricordi positivi”

Savona. “Mi porto dietro tantissimi ricordi molto positivi”. Sono queste le prime parole di Gabriele Buttu dopo aver lasciato il Città di Savona. Infatti, assieme a Diroccia, non farà più parte della rosa biancoblù a disposizione di Roberto Biffi.

Una decisione basata principalmente sull’aspetto motivazionale: “Non ci sono state alcune problematiche lavorative. Semplicemente non ritenevo più che ci fossero i presupposti per continuare la stagione motivato e volenteroso di vincere come ero nella prima parte“.

“I ricordi più belli sono tanti – racconta Buttu con un filo d’emozione -. In primis quello di aver conosciuto compagni di squadra spettacolari, prima come persone che come giocatori. Su tutti cito Matteo Matarozzo, che mi ha sempre dato una grande mano, e il ‘mio zio adottivo’ Luca Ferrara. Poi due grandi mister come Ermanno Frumento e Stefano Caredda e molte altre persone che hanno a cuore la squadra e vi dedicano tantissime energie. Abbiamo fatto una prima parte di stagione alla grande, nonostante tante difficoltà, senza mai mollare”. Un pensiero su tutti è andato all’ex tecnico biancoblù: “Una persona d’oro che ho avuto la fortuna di incontrare in questa esperienza”

“Spero che i ragazzi raggiungano il risultato che inseguiamo da inizio stagione. Molto probabilmente il prossimo anno tornerò a giocare. Ora? Andrò a vedermi qualche partita dell’Imperia in più, sperando che mio padre vinca l’ennesimo campionato di Eccellenza“, conclude il centrocampista classe 2003.