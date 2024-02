Calcio, “Euforia” Carcarese con il quarto risultato utile. Ponte: “Cornice bellissima, vittoria per Annalisa”

Carcarese. “Una cornice di pubblico bellissima, è stato davvero bello giocare al Corrent oggi”. Una vera e propria festa, come ha detto mister Alessio Ponte, in onore di Annalisa Scarrone. La famosa cantante, assente per l’occasione a causa di impegni sopravvenuti, è stata celebrata per il suo ottimo risultato a Sanremo 2024 con il singolo “Sinceramente“. Presente all’evento anche la televisione nazionale.

Il tecnico biancorosso ha poi analizzato la partita con la Campese: “Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, avremmo dovuto amministrare sicuramente meglio il doppio vantaggio, anche perché si sono aperti gli spazi e avremmo dovuto sfruttare i contropiedi. Abbiamo sentito la pressione del quarto risultato utile consecutivo, alla fine abbiamo rischiato prendendo gol su un calcio da fermo, su cui loro sono sempre pericolosi. Domenica prossima sarà difficile. Il Quiliano non sta attraversando un buon momento, noi dobbiamo andare là sicuramente con un atteggiamento diverso rispetto a quello del secondo tempo di oggi e fare nostra la partita”

“A chi dedichiamo questa vittoria? Ad Annalisa, la aspettiamo presto a Carcare“, sottolinea Ponte.