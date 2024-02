Calcio dilettanti: le cinque partite da non perdere

I consigli della settimana, dal massimo campionatto regionale al Girone “B” della Seconda Categoria sono tante le partite interessanti. Ecco le cinque scelte per questa settimana.

Eccellenza

Genova Calcio – Pietra Ligure

A dieci giornate dalla fine la squadra di mister Cocco si trova in piena lotta playoff. I biancocelesti si trovano al terzo posto insieme all’Angelo Baiardo. Li aspetta una prova complicata in casa di una Genova Calcio rinfrancata dalla recente vittoria contro l’Athletic Club e da quella sfiorata contro la Cairese, partita terminata 1 a 1. La possibile qualificazione del Pietra Ligure ai playoff è uno dei temi da seguire in questo ultimo terzo di stagione.

Promozione “A”

Celle Varazze – Pontelungo

Certificata la sconfitta contro il Ceriale non essendo andato a buon fine il ricorso presentato per lo scambio di persona in occasione di un’espulsione, il Celle Varazze si trova lontano otto punti dalla capolista San Francesco Loano. Dopo la delusione per il mancato accesso ai playoff lo scorso anno e i tanti investimenti in rosa a agosto e dicembre, ora per le Civette è vietato sbagliare non solo per rosicchiare qualcosa alla capolista ma anche per provare a scalzare dalla seconda posizione la Sestrese. Al contempo, battere il Pontelungo significherebbe ricacciare indietro la più diretta insidia per il terzo posto.

Prima Categoria “A”

Millesimo – Cengio

Nelle ultime settimane il Millesimo ha consolidato il primo posto pareggiando in trasferta contro l’Argentina Arma e incrementando da 1 a 4 i punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. La strada per la Promozione mette ora di fronte alla squadra di Macchia i vicini di casa del Cengio, formazione neopromossa ma lanciata alla caccia di una posizione playoff. Si preannuncia un ambiente infuocato in una delle tappe sulla carta più insidiose da qui alla fine del torneo.

Prima Categoria “B”

Rossiglionese – Città di Savona

La partita di più alto livello visto il posizionamento di classifica delle due contentendi è a pochi kilometri di distanza, cioè la sfida tra Masone e Multedo. Ma in chiave savonese i riflettori sono puntati sulla trasferta del Città di Savona. La squadra di Roberto Biffi non può sbagliare il terzo incontro consecutivo contro una squadra della zona playout. Anche perché nulla come una bella vittoria può far tornare il sereno dopo la burrasca delle ultime settimane. Sarà però una partita da non sottovalutare visto che la Rossiglionese ha battuto nel derby il Masone e fermato sullo 0 a 0 il Multedo. La formazione dell’entroterra genovese ha inserito qualche nuovo tassello nell’organico mentre i biancoblù non hanno chiuso per l’attaccante, per ragioni indipendenti dalla volontà del club.

Seconda Categoria “B”

Rocchettese – Mallare

Fuori i secondi. Il Dego a più 7 sembra difficile da raggiungere. La partita tra formazioni rossoblù mette in palio punti importanti per un secondo posto e, perché no, poter pensare a insidiare la capolista dando il via a un filotto di vittorie.