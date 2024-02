Calcio dilettanti, i consigli della settimana: pensiero stupendo del Pietra

Come ormai di consueto ecco le cinque partite “top” del weekend. Tutte in contemporanea domenica alle ore 15.

Eccellenza

Pietra Ligure – Serra Riccò (De Vincenzi)



Prova di maturità per i biancocelesti, che se superata potrebbe aprire orizzonti impensabili a inizio stagione. Il Serra Riccò è un avversario temibile e coriaceo, ma la classifica del Pietra dice che se affrontato con la testa giusta non è proibitivo, anzi. Se non si sapessero le ambizioni iniziali dei vari club, con l’Imperia impegnato nel difficile match contro un Campomorone in cerca di riscatto, si parlerebbe di possibile avvicinamento alla testa della classifica. Anzi, ne parliamo visto che il mantra di tutti è “parlano i risultati sul campo” e che questi ultimi dicono proprio che il Pietra Ligure potrebbe chiudere la domenica a un tiro di schioppo dal vertice.

Eccellenza

Genova Calcio – Cairese (Ferrando, Cornigliano)

La vittoria contro l’Angelo Baiardo ha rinfrancato la Cairese. Ma risulterebbe inutile in caso di “ricaduta”. L’ostacolo è la Genova Calcio dell’ex mister gialloblù Beppe Maisano. I genovesi hanno ottenuto risultati al di sotto delle aspettative ma anch’essi ne vengono dall’importante successo contro l’Albaro, che la settimana prima aveva battuto proprio la Cairese. I gialloblù potrebbero schierare il nuovo acquisto Hernandez, quello che dovrebbe essere non solo il tassello mancante alla voce prima punta ma anche un profilo in grado di fare la differenza. In settimana, sono cambiati gli equilibri in dirigenza, con l’ingresso di mister Flavio Ferraro come responsabile dell’area tecnica.

Promozione “A”

Pontelungo – San Francesco Loano (Riva, Albenga)

Quella al Riva contro gli ingauni è tra le date circolettate nel calendario della squadra di mister Cattardico. Si tratta di una delle curve più complicate da affrontare per poi percorrere a massima velocità gli apparenti rettilinei destinazione vittoria finale. Ritmo che dovrà essere sempre al massimo per restare il “terzo che gode” tra i due litiganti della vigilia Sestrese e Celle Varazze.

Promozione “A”

Camporosso – Quiliano&Valleggia (Marinelli, Camporosso)

La tensione negativa di chi non lotta per la promozione ma per la salvezza sarà al massimo nella sfida tra gli imperiesi e i biancorossoviola savonesi. Il Quiliano&Valleggia ha mostrato miglioramenti nella gestione di mister Fiorio, ma la strutttura della squadra impone di dover lottare fino alla fine per un posto ai playout, per poi provare a ottenere una salvezza che avrebbe i contorni dell’impresa. Per aumentare le chance sarebbe importante non perdere domenica per rimanere penultimi e non farsi scavalcare. Ma tre punti sarebbero logicamente balsamo per classifica e morale.

Prima Categoria “B”

Albissole – Borgio Verezzi (Faraggiana)

L’Albissole continua a repingere gli assalti. A turno Multedo, Città di Savona e Borgio Verezzi si alternano al secondo posto e provano a scalzare la squadra di mister Sarpero. Al “Faraggiana” arriva il Borgio Verezzi, reduce da due sconfitte in questo 2024 e determinato a rimanere nei quartieri nobili. I ceramisti hanno dalla loro parte i numeri dei goal fatti, dei goal subiti e soprattutto lo “zero” nella casella sconfitte. Una rosa di livello e la spinta del tifo completano un quadro a cui manca la cornice “vittoria del campionato”. Per apporla, la strada è non sbagliare un colpo per frustrare e lasciarsi alle spalle le inseguitrici.