Savona. Oggi si è svolta l‘assemblea dei soci all’interno del Città di Savona e, in tale occasione, è fuoriuscita una notizia d’addio: lascia il club Claudio Aonzo, socio presente sin dalla creazione della nuova società biancoblù.

La nota del sodalizio:

“L’ASD US Città di Savona comunica che in data odierna in occasione dell’assemblea dei Soci, il Signor Claudio Aonzo ha rassegnato le sue dimissioni“.