Calcio, Città di Savona in panne. Biffi: “Gli addii? C’è chi diceva che non si allena in settimana ma corre in partita”

Rossiglione. Piove sul bagnato in casa Città di Savona. Dopo la sconfitta rimediata contro il Lido Square e il pareggio dal sapore amaro dello scorso weekend con l’Old Boys Rensen, quest’oggi gli striscioni sono incappati in un nuovo passo falso, questa volta contro l’agguerrita Rossiglionese.

L’entusiasmo iniziale per la vittoria convincente maturata nella gara d’esordio di Biffi contro il Borgio Verezzi è stato dunque spazzato via dal solo punto conquistato nelle ultime tre giornate rispetto ai nove disponibili, ciò affrontando tre squadre sulla carta considerate abbordabili (al momento si trovano in zona playout).

Oltre ai risultati sul campo, il temporale è stato acuito dagli addii di di Buttu, Diroccia e Esposito, giocatori contro cui Biffi ha puntato il dito nel post-gara odierno: “C’è chi diceva che non si allena in settimana, ma corre in partita. Oggi eravamo solo in 12, chi è andato via ha messo in difficoltà i propri compagni”.