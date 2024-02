Calcio, Città di Savona e Veloce in crisi: Roma non è stata fatta in un giorno

Savona. Progetto, pazienza e programma sono parole abusate nel calcio dei dilettanti. Quasi quanto le frasi fatte “ci salviamo e poi ci divertiamo” (dai, lo sappiamo che avete investito per stare in alto, la risposta che non diamo) oppure “Gli arbitri sono liberi di sbagliare se no non si gioca“.

Vincere non è mai facile e farlo subito è impresa ardua. Ne stanno facendo esperienza Città di Savona e Veloce. Un club che si fa erede della storia biancoblù e il secondo unico club comunale con trascorsi recenti anche in Eccellenza

Non si può dire che la dirigenza del Città di Savona non si stia muovendo. Tra giovanili e iniziative il club è vivace e ha allestito una squadra da primi posti. Errori ce ne sono stati, sia a livello di mercato agostano sia nella gestione Biffi, ma il club ora deve mentalizzarsi per fare i playoff senza vederli come uno smacco. Inoltre, per ricostruire il Vecchio Delfino bisogna darsi tempo e sarà importante proseguire su una linea retta anche se non arrivasse la Promozione. Ovviamente, pioveranno e bisognerà pararsi dalle critiche in tal caso, anche perché il budget – e non è un mistero – è da Promozione.

Chi aveva provato a darsi tempo col progetto biennale giovani era la Veloce. Al club è mancato il coraggio forse per continuare con la formazione Gen Z che era retrocessa con soli due punti ma con tanti spunti positivi. Si è scelto di rifondare la squadra ma, numeri alla mano, non solo la vittoria ormai è probitiva ma sono a rischio anche i playoff. La squadra ha vinto soltanto tre partite e se si escludono le squadre “B” sarebbe penultima. Al momento i granata disputerebbero un deprimente playout per retrocedere nell’inesistente Terza Categoria ma un regolamento folle, che consente alla quinta su una decina di squadre di disputare gli spareggi promozione, tiene accese le speranze.

Albissole e Millesimo, le capolista di quest’anno in Prima Categoria, e le vincitrici dello scorso anno, Q&V e Pontelungo, sono arrivati alla Promozione con progetti minimo quadriennali. Insomma, anche sotto alla Torretta conviene darsi tempo e non sprecare tempo.