Calcio, ambulanza per due giocatori in Murialdo-Veloce. Il club valligiano: “Auguri di pronta guarigione e grazie a mister Ghione”

Murialdo. Nel pomeriggio di ieri sul campo sportivo di Murialdo, nel match tra i padroni di casa e la Veloce, si sono verificati due infortuni con altrettanti calciatori rimasti feriti a seguito degli scontri durante la partita.

Il club valbormidese ha voluto comunicare un aggiornamento sul proprio canale social:

“Nel primo tempo, uno scontro di gioco ha portato a una forte botta al braccio del giocatore classe 2001 della Veloce, mentre nel secondo tempo il nostro giocatore Nicolo Icardo è rimasto coinvolto in un incidente aereo, sbattendo violentemente la testa sul muro in cemento a bordo campo.

Vogliamo rassicurarvi sul fatto che entrambi i giocatori sono stati prontamente soccorsi e trasportati in pronto soccorso dalla Croce Verde di Murialdo, alla quale vogliamo esprimere un sentito ringraziamento per la tempestiva disponibilità e assistenza.

Ci giungono notizie che il giocatore della Veloce ha riportato la frattura scomposta del radio e dell’ulna. Al momento, è in fase di valutazione per stabilire se sarà necessario un intervento chirurgico. Nel caso del nostro tesserato, invece, è stato dimesso ieri sera dopo gli esami di accertamento, i quali non hanno rilevato gravi danni. Attualmente è a casa, ma lamenta alcuni fastidi ai bernoccoli e leggero giramento di testa, conseguenze della botta subita.

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine all’allenatore, al presidente e a tutta la squadra della Veloce per l’aiuto e la collaborazione durante l’incidente. In momenti come questi, la solidarietà e il fair play dimostrati in campo trasformano una competizione sportiva in un momento di vera unità e supporto reciproco.

Auguriamo a entrambi i giocatori una pronta guarigione e continueremo a tenervi informati sui loro progressi“.