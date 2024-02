Cairo, per il centro di raccolta dei rifiuti di Bragno ordinanza di messa in sicurezza urgente da parte del sindaco

Cairo Montenotte. Incendio al centro di trattamento e selezione dei rifiuti di Bragno: emessa un’ordinanza dal sindaco Paolo Lambertini, sulla base del verbale dei Vigili del fuoco, che impone la messa a norma urgente del fabbricato interessato dalle fiamme e l’interdizione dell’area circostante fino a quindici metri di distanza. Di fatto, pertanto, l’impianto è fermo e i rifiuti temporaneamente vengono portati fuori dalla Val Bormida, in altre sedi della società Iren Ambiente spa.

Come sottolinea il primo cittadino, “una prima relazione tecnica è già stata redatta, anche se occorre verificare ed effettuare lavori di adeguamento, finalizzati a scongiurare ulteriori pericoli di incendio. Il capannone dove si è sviluppato il rogo verrà forse ricostruito, in ogni caso ad oggi esistono prescrizioni ben precise e la società ha venti giorni a disposizione per mettere il sito in sicurezza”.

L’incendio divampato la settimana scorsa era stato fortunatamente domato in tempi brevi e non aveva causato gravi danni sul piano dell’impatto ambientale. Le fiamme non si erano propagate al di fuori del capannone grazie al muro di cinta realizzato proprio per tale scopo, un contenimento che probabilmente dovrà essere ampliato dopo l’ennesimo incidente recente.