Cairo. Allarme per un grosso incendio divampato questa mattina al centro di raccolta, gestito da Iren Ambiente, a Bragno. Non si conoscono ancora le cause che hanno dato vita al rogo, con la prima chiamata ai soccorsi arrivata intorno alle 5.

Sul posto stanno operando 4 squadre dei vigili del fuoco, con diverse autobotti e mezzi specializzati presenti. Stando a quanto riferito, l’incendio risulta molto esteso, ma per fortuna, al momento, non risulta esserci la presenza di feriti.

Le operazioni di spegnimento, che vanno avanti senza sosta, proseguiranno nelle prossime ore: purtroppo le tempistiche appaiono tutt’altro che brevi.

L’ex sito di Fg Riciclaggi è già stato interessato altre due volte da incendi. Il primo si era verificato nell’ottobre 2015: allora ad andare a fuoco erano stati alcuni container di materassi e rifiuti ingombranti.

Il secondo, il più grave, è quello divampato il 7 gennaio 2018: ci vollero due giorni per domarlo, e le ricadute sul territorio a causa del rischio di inquinamento ambientale furono pesantissime (con scuole chiuse in tutti i comuni limitrofi e numerose analisi per verificare le falde acquifere). Si rischiò addirittura la psicosi, con una epidemia di massa di gastroenterite alla scuola penitenziaria inizialmente attribuita proprio a un possibile inquinamento dell’acqua causato dall’incendio.