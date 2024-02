Cairo, dopo l’incendio al centro raccolta di rifiuti si attendono i risultati del monitoraggio ambientale

Cairo Montenotte. Sono in corso i monitoraggi ambientali da parte di Arpal dopo l’incendio avvenuto questa mattina nel centro di raccolta di rifiuti di Bragno gestito da Iren. Dai primi accertamenti, poichè il rogo di cui non si conoscono ancora le cause è stato prontamente domato, non sono emersi superi di sostanze nocive tali da far scattare misure straordinarie. Come spiega il sindaco, Paolo Lambertini, presente sul posto già alle prime luci dell’alba, “i tecnici sono al lavoro e mi auguro che a breve comunichino i risultati delle indagini. Terminata la bonifica anche i Vigili del fuoco, che ringrazio per la loro tempestività, forniranno un report del loro intervento e si vedrà se ci saranno nuove prescrizioni per l’impianto. Non è la prima volta che va a fuoco, ma l‘incendio del 2018 (allora presente la Fg Riciclaggi, ndr) era stato decisamente peggiore soprattutto per l’impatto ambientale”.

A limitare i danni, stavolta, pare abbia contribuito anche il muro di recinzione realizzato recentemente intorno al capannone interessato dalle fiamme, che non si sono così propagate altrove. A bruciare oggi è stata principalmente della plastica accumulata, che oggi e nei prossimi giorni sarebbe stata smaltita. Per bonificare l’area ruspe e mezzi all’opera per svuotare il capannone e lavare i rifiuti affinchè non si inneschino altre scintille.

Qualche disagio, questa mattina, anche per i numerosi occupati delle aziende del sito, che hanno dovuto attendere l’ok per entrare al lavoro, nonchè per i mezzi pesanti in arrivo con merce da scaricare. anche per questo, per ragioni di ordine e sicurezza, erano presenti i Carabinieri e la Polizia locale.