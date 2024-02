Cade dalla moto sulla statale del Melogno: 60enne soccorso e trasportato in elicottero al Santa Corona

Calizzano. Incidente oggi pomeriggio poco prima le 16.30 sulla statale del colle del Melogno, tra Magliolo e Melogno. Un uomo viaggiava a bordo della sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra.

Immediato l’intervento dei soccorsi, sono arrivati sul posto l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra di Calizzano, la polizia stradale per i rilievi. E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

L’uomo, 60 anni, ha riportato un trauma alla testa. Dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari, è stato trasferito il elicottero in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto riferito nell’incidente non sono coinvolti altri mezzi.