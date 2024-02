Buona e bagnata la prima della stagione per i canottieri della Lega Navale savonese

Torino. Sotto una pioggia battente, che comunque non ha scoraggiato i circa 4.000 atleti iscritti, si è svolta a Torino la 41ª edizione della regata di canottaggio di fondo D’Inverno sul Po, organizzata dalla locale Canottieri Esperia sulla distanza di 5 chilometri, che raddoppiano considerando la risalita del fiume dalla zona di imbarco presso l’Esperia, corrispondente al traguardo della regata, fino alla linea di partenza alla Passarella Turin Marathon.

I colori di Savona erano rappresentati da tre atleti del Gruppo Canottaggio della Lega Navale che con questa regata hanno formalmente iniziato l’attività agonistica 2024 alla ricerca di indicazioni sul livello di preparazione in vista dell’inizio delle gare di velocità. Michelangelo Malinconico, Giulio Boatini e Paola Maria Carlotta Malinconico hanno fornito una prova positiva, anche se non sono saliti sul podio, per aver saputo gareggiare in condizioni difficili contro avversari con grande padronanza del fiume e delle sue insidie.

Nella specialità del doppio Under 17 metri 5.000, Malinconico e Boatini hanno ottenuto un lusinghiero undicesimo posto in una serie di 23 iscritti, in maggioranza di Torino e con alcuni equipaggi svizzeri, con distacchi contenuti che assumono un valore ancora maggiore considerando sia la lunghezza del percorso sia molte difficoltà, dato che non è in linea retta ma si devono affrontare le curve ed i ponti del fiume.

Nella specialità del Due senza Under 17 metri 5.000, Paola Malinconico in coppia con l’atleta sanremese Elena Sofia Cioni, hanno ottenuto un buon quinto posto trattandosi di un equipaggio alla prima esperienza nel Due senza e con pochissimo allenamento insieme.

Con questa regata i canottieri savonesi hanno rotto il ghiaccio e sono già proiettati al primo appuntamento delle gare veloci in programma a Genova Prà il 3 marzo, gara valida per la qualificazione alla regata nazionale di Piediluco.