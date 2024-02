Il consigliere Bozzano: “La responsabile nazionale della sanità del Pd smentisce i suoi esponenti locali”

Savona. “Qualcuno avvisi Marina Sereni che è arrivata in Liguria, la terra dove il Pd sostiene il contrario di quanto sostiene a Roma. La responsabile nazionale Sanità per il Pd viene a inaugurare le iniziative che a livello locale il partito fa per approfondire i temi sanitari. E cosa dice? Ovviamente il contrario di quanto sostengono i suoi esponenti locali. Suggerisce alla giunta Toti di eliminare il tetto sugli stipendi della sanità per attirare più medici. Qualcuno dovrebbe dirle che ancora poche ore fa l’attacco dei dem in Liguria era sull’entità presunta del disavanzo della Sanità, con costi a loro dire fuori controllo”. Così Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale, replica alle parole dell’on. Sereni del Pd che interviene sulla sanità ligure.

“Adesso tra l’altro gli stessi compagni vanno a fare sopralluoghi in quelle strutture che hanno depotenziato con il piano attuato nel corso delle loro amministrazioni e con le decisioni dei loro governi nazionali”, prosegue Bozzano.

“La carenza di medici è purtroppo un’emergenza nazionale e lo sanno bene anche le poche Regioni che i cittadini hanno lasciato al governo della sinistra. Il ricorso alla collaborazione con i privati, che non prevede prestazioni a pagamento per i cittadini, è inevitabile almeno fino a quando non si riuscirà a invertire la tendenza a livello nazionale, con un incremento di professionisti nel settore sanitario. Eliminare il tetto di spesa oggi avrebbe solo un effetto distorsivo sui conti che i liguri pagherebbero caro con tasse e tagli che la giunta Toti non intende imporre. Ma soprattutto il Pd si metta, per l’ennesima volta, d’accordo con se stesso. Vuole i conti della Sanità allo sfascio? Vuole aumentare le tasse ai liguri? Lo dica chiaramente. Ah già, no. Non lo dice. Lo ha fatto in trent’anni di gestione della Regione”, concludono i consiglieri arancioni della Lista Toti.