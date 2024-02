Andora. Lunedì 5 febbraio alle 15, nella sala Cristoforo Colombo nella sede di Regione Liguria in via Fieschi 15 a Genova, Aiccre presenterà due progetti di riqualificazione dei borghi storici della Liguria, finanziati grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr: gli interventi riguardano i Comuni di Andora e Campo Ligure.

“Valorizzare la bellezza e l’unicità dei borghi storici attraverso le risorse rese disponibili dal Pnrr – dichiara Desi Slivar, segretaria di Aiccre Liguria – sono gli elementi che hanno caratterizzato il bando relativo al “Piano Nazionale Borghi” e la Liguria ha aderito con successo a questa iniziativa”.

Nella linea A (rilancio economico e sociale di borghi) Borgo Castello, nel Comune di Andora, avrà a disposizione un fondo di circa 20 milioni.

Nella Linea B (rigenerazione culturale) Campo Ligure godrà di un investimento di circa 1,8 milioni di euro, ma ulteriori risorse sono destinate a Triora, Carro, Pignone, Vernazza, Cervo, Villa Faraldi, Diano Arentino, Laigueglia.

L’iniziativa di lunedì prossimo è organizzata da Aiccre, in collaborazione dei Comuni di Andora e Campo Ligure, e con il patrocinio del Consiglio regionale della Liguria.

Ad Andora la presentazione del progetto per la riqualificazione di Borgo Castello

Partecipano il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, e il sindaco di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Luca Parodi, dirigente di Regione Liguria, descriverà le caratteristiche dei due finanziamenti.

Il progetto di Andora

Il progetto di recupero e valorizzazione di Borgo Castello di Andora, dal titolo “Remember the past to build the future”, è stato finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del PNRR. Si inserisce tra i 21 progetti pilota finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante.

Il progetto prevede il recupero dell’assetto urbano nel rispetto dei beni archeologici e del complesso monumentale, il recupero di 109 unità abitative residenziali e la realizzazione di un albergo diffuso e di un polo museale d’eccellenza, il recupero dei terrazzamenti a scopo agricolo.

Borgo Castello offrirà esperienze uniche in Liguria, diventando un ulteriore polo attrattivo sia dal punto turistico che culturale: con la realtà aumentata i visitatori potranno scegliere fra l’esperienza tangibile del borgo e quella “virtuale”, in cui gli scenari reali si animeranno di figure e attività del passato semplicemente indossando un paio di visori. Non sarà una visione da provare chiusi in una stanza, ma calata nella realtà, da vivere passeggiando per il borgo.

La progettazione è volta a riconoscere le diverse realtà costruite presenti nell’area, con l’obiettivo di valorizzare le preesistenze storiche ed esaltare la particolarità del sito ed il valore monumentale dei fabbricati, anche sulla scorta dello studio storico archeologico e tipologico. Al recupero strutturale e funzionale del patrimonio storico e rurale, unisce il recupero del paesaggio naturale ed agricolo storico, con la volontà di sperimentare una nuova visione di turismo culturale, smart e sostenibile, dove la tecnologia è sempre funzionale al benessere delle persone e all’aumento delle percezioni sensoriali e di conoscenza.

Gli interventi chiave del progetto sono:

• Riqualificazione del “Paraxo”, il nucleo centrale del Castello, dove sorgerà un polo espositivo di pregio, sede di esposizioni temporanee ed esperienze multimediali immersive;

• Creazione del Giardino botanico “Orto del Muto”, ricco di piante rare di origini antiche ed esotiche in parte provenienti dai Giardini Hanbury, all’interno del quale si godranno esperienze interattive;

• Percorso archeologico e storico: prevede la ricostruzione di una buona parte dei ruderi presenti all’interno dell’area e la creazione di un vero tour immersivo in 3D dinamico, che consentirà al visitatore di muoversi realmente in un’altra epoca della storia, vivendo direttamente una esperienza unica;

• Parco agricolo esperienziale, all’interno del quale verranno recuperate antiche attività della tradizione rurale e artigianale locale (molino, panetteria, frantoio, cantina, caseificio, laboratorio di cucina), anche tramite il recupero di antichi prodotti agricoli antichi. Si condurranno i visitatori a realizzare con le proprie mani il pane, l’olio, il formaggio.

“Il borgo presenta consistenti porzioni di tessuto edilizio in condizioni di grave abbandono – aveva sottolineato qualche mese fa l’architetto Paolo Ghione presentando il progetto -. Vi risiedono una decina di nuclei famigliari e non ci sono praticamente servizi. E’ localizzato in un ambito di grande valore paesaggistico con emergenze monumentali di grande pregio: il castello, la chiesa romanico-gotica e altri. Il tutto però in un contesto di progressivo declino socio-economico. L’importanza di questo luogo per quanto riguarda la rigenerazione di Borgo Castello è data dal fatto che nel 2009 si era approvato un progetto urbanistico di recupero. Uno strumento che normava con rigore il restauro degli immobili e il recupero dei ruderi. Si erano create le condizioni di una fattibilità urbanistica di ristrutturazione del borgo, ma che fino ad oggi non è mai stata avviata. Il Puo ricalcava il perimetro delle vecchie mura di levante del borgo ed era finalizzato alla tutela storico-artistico-architettonica e al recupero filologico dei manufatti, col potenziamento della viabilità e il recupero di parcheggi pubblici e la riqualificazione delle aree verdi. L’intento era contrastare lo spopolamento e incentivare l’occupazione e la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio culturale e di siti che avevano perso le loro caratteristiche originari di residenzialità.

La prospettiva è poi cambiata e ora il progetto di rigenerazione del borgo dà attuazione al Puo ma comprende le emergenze architettoniche, le aree verdi e la cortina difensiva per sviluppare l’attrattività residenziale e l’occupazione. A ciò si aggiunge una nuova visione del turismo culturale, in cui la tecnologia permetterà la sperimentazione di una nuova realtà aumentata”.