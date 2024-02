Borghetto, ordinanza del sindaco per contrastare la diffusione della processionaria del pino

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha emesso in questi giorni un’ordinanza per contrastare la diffusione della processionaria del pino.

“Le temperature anomale per l’attuale stagione invernale ha anticipato le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la processionaria del pino – si legge nel documento – In questi giorni sono giunte all’amministrazione innumerevoli segnalazioni riguardanti la diffusione della processionaria, la quale danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere. Il parassita oltre ad arrecare notevoli danni alle alberature è di pericolo per l’uomo e gli animali, in quanto i peli sono fortemente urticanti al contatto sia dermico che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie”.

Poiché “non provvedendo alla lotta contro detto lepidottero se ne favorisce la diffusione sull’intero territorio comunale”, il primo cittadino ha emesso un’ordinanza che impone “a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino. Le verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino domestico (Pinus pinea), il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus) e le specie di cedro e in particolare Cedro del Libano (Cedrus libani), Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica), Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara)”.

Inoltre, tutti i proprietari di piante colpite dalla processionaria del pino dovranno “provvedere, a propria cura e spesa, alla rimozione dei nidi mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo invernale) e mediante trattamento alla chioma con insetticida microbiologico opportuno (fine agosto – settembre) da eseguirsi nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme o tramite trattamenti endoterapici con appositi prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Gli interventi dovranno essere eseguiti ripetutamente nel corso dell’anno e comunque non oltre 15 giorni dal manifestarsi della presenza della processionaria”.

Infine, è “vietato conferire ramaglie con i nidi della processionaria negli appositi contenitori di raccolta del verde”.

“In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari, il proprietario dell’area interessata è soggetto alla sanzione amministrativa che va da 250 a 500 euro”.

Il sindaco invita poi “i cittadini che rilevano la presenza del parassita anche in proprietà privata” a “segnalare all’ufficio ambiente del Comune il luogo dell’accertamento al fine del controllo della diffusione del parassita.