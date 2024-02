Borghetto, alla Rsa “Humanitas” il Carnevale con ballo in maschera per operatori e ospiti

Nella Rsa “Humanitas” di Borghetto è arrivato il Carnevale: per l’occasione una festa a tema ballo in maschera ha avvolto la struttura, gestita da Sereni Orizzonti, in un’atmosfera giocosa e divertente.

Tutti, operatori e direttrice compresi, si sono vestiti in maschera e hanno poi sfilato con simpatici cappelli colorati. Un’atmosfera di risate per stare bene in compagnia.

“Il nostro ballo in maschera rappresenta un momento di gioia e divertimento, benessere e allegria. Per tutti, compresi gli operatori che hanno organizzato questa festa – ha dichiarato la direttrice della residenza Carmen Andrina – Per noi Carnevale vuol dire far vivere ai nostri ospiti esperienze che escono dai ritmi della solita routine”.

“Il benessere mentale è tanto importante quanto quello fisico. È questo il valore che diamo a questi bellissimi momenti di festa”.

La Residenza “Humanitas” di Borghetto può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.