Boissano, Andrea Roagna eletto nuovo presidente di Pro Loco

Boissano. Nella sua ultima riunione di venerdì 2 febbraio, il consiglio direttivo della Pro Loco di Boissano ha preso atto delle dimissioni per motivi personali del presidente Roberto Giglia, al quale gli altri membri dell’associazione rivolgono “i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’ottima gestione che l’ha caratterizzato”.

Conseguentemente, il direttivo con l’unanimità dei presenti ha eletto, quale nuovo presidente, Andrea Roagna; è stato eletto vice presidente Pierangelo Rosa, mentre Vincenza Ivana Santoro ricoprirà il ruolo di segretaria.

Roagna succede dunque a Roberto Giglia, che ha guidato la Pro Loco “con dedizione e competenza per molti anni e al quale va il nostro sincero e caloroso ringraziamento per il lavoro svolto e che non mancherà di garantire la sua esperienza al nuovo presidente”.

“Siamo certi che il nuovo presidente ed i suoi collaboratori sapranno continuare il percorso di crescita e valorizzazione del nostro territorio, promuovendo iniziative culturali, sociali e turistiche di qualità”, concludono da Pro Loco.