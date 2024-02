Benzopirene elevato, allarme a Cairo e in Val Bormida. PD: “Il sindaco Lambertini intervenga”

Cairo M. Il circolo del Partito Democratico cairese, alla luce degli ultimi rilevamenti ambientali, dai quali emerge il dato sempre più preoccupante relativo ai valori di benzopirene, manifesta la propria preoccupazione e la richiesta al Comune di Cairo Montenotte di intervenire rapidamente in tutte le sedi competenti.

“Il sindaco Lambertini ha la responsabilità della salute pubblica su tutto il territorio comunale, ragione per cui a lui compete l’onere di vigilare e di intervenire prontamente qualora vi siano situazioni di possibile allarme” afferma il segretario cittadino Nicolò Lovanio.

“Chiediamo al sindaco Lambertini quali azioni ha posto in essere alla luce di questi dati che ormai da parecchio tempo segnalano valori al di fuori della norma. Inoltre, il nostro primo cittadino è titolare della delega all’ambiente presso la Provincia di Savona. Ci chiediamo, anche per il suo ruolo provinciale, quali azioni abbia posto in essere e quali intende porre per affrontare questa preoccupante situazione”.

“E’ necessario un intervento immediato al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini cairesi e della Valbormida” conclude il segretario Lovanio.