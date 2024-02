Basket Club Ceriale, prima parte di stagione ricca di soddisfazioni per la società facente parte del sodalizio “New Basket Ponente”

Ceriale. Il Basket Club Ceriale, inserito nel sodalizio “New Basket Ponente” insieme ad Albenga e Alassio, ha disputato il massimo campionato under 17 ligure valevole per l’accesso ai concentrati nazionali, torneo che in Liguria ormai non mancava da diversi anni. Il Ceriale al termine della competizione si è piazzato al quinto posto assoluto.

Grande soddisfazione nelle parole di coach Pietro Romano: “All’inizio del campionato eravamo un po’ timorosi, basti pensare che due anni fa disputavamo ancora il campionato Silver mentre ora ci troviamo a competere con i migliori. Credo che non si potesse chiedere di più ai ragazzi, a loro un grosso plauso per l’impegno e la dedizione a questo sport. Complimenti anche a Giannice, penso che insieme siamo due allenatori che si completano a vicenda. Ora ci aspetta la coppa Liguria che sappiamo essere altrettanto difficile ma stimolante”.

La squadra che ha affrontato il massimo campionato ligure Under 17 era composta dai play Cimmino, Degola e Maffiola; dalle guardie Tomatis, Castellazzi, Marrasse e Bozzolo; dalle ali Ferrando, Morello e Cerrato e infine dai pivot Martinetti e Trespine.

Come sottolineato in precedenza, il Ceriale disputa i vari campionati con la New Basket Ponente: partecipa ai tornei del mini basket Esordienti, Aquilotti Big, Aquilotti Small, Scoiattoli e, in particolare con l’Under 19, prima nel suo girone e imbattuta che vanta diversi giocatori provenienti dalle giovanili tra tutti Mattia Lazzari, Matteo Ricciardi e Federico Zunino. Grazie a coach come Angelo Porro, ci sono sempre più ragazzi che iniziano questa attività sportiva.

Quest’anno il Ceriale disputa anche la Seconda Divisione: il sodalizio è trainato dal coach-giocatore Cantini. La squadra è tra le prime in classifica e sta lottando per entrare nei play-off diventando un traino per tanti ragazzini anche e soprattutto grazie all’ottimo gioco espresso.