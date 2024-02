Bardineto e Murialdo in lutto per la morte della maestra Monia Rossello

Bardineto. Lutto nel piccolo paese dell’alta Val Bormida per la morte della maestra Monia Rossello, 51 anni, insegnante alla primaria di Murialdo. Molto amata da chi la conosceva e dai suoi piccoli alunni, la morte così prematura dell’insegnante lascia un grande vuoto nella comunità scolastica e cittadina.

A esprimere cordoglio è il sindaco, Franca Mattiauda, che scrive: “Il buon Gesù aveva bisogno in Paradiso di una brava maestra e così ha chiamato la nostra Monia Rossello in Mattiauda. In Paradiso saranno felici del tuo arrivo perché avrai tanto da offrire, ma qui in terra siamo in tanti a piangere per la tua dipartita, tuo marito, i tuoi figli, i nipoti, la tua mamma, il tuo papà, il tuo nonno, i tuoi fratelli, i colleghi, i tuoi cari alunni e i tanti amici che ti hanno conosciuta e amata.Te ne sei andata troppo presto cara Monia, lascerai un grande vuoto nella nostra comunità. Che la terra ti sia lieve e riposa in pace

per l’eternità”.

Domani, sabato 3 febbraio, si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Bardineto alle ore 14.