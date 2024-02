Baracca in fiamme a Noli, allarme per la zona boschiva

Noli. Sono ancora in atto le operazioni di bonifica per l’incendio divampato oggi in una baracca ad uso agricolo, sulle alture di Noli.

L’allarme è scattato intorno alle 13 e 45, quando è stato notato il denso fumo fuoriuscire e invadere la zona circostante. Immediato l’intervento sul posto da parte delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto impiegare almeno un paio di ore per avere ragione delle fiamme.

Una volta scatenata la scintilla, il rogo ha rapidamente avvolto l’intera struttura, andata completamente distrutta, con il rischio che il fronte di fuoco potesse allargarsi anche all’area circostante, quindi al territorio boschivo.

La provvidenziale azione dei pompieri ha consentito di contenere al meglio l’incendio, sul quale sono in corso accertamenti in merito alle sue cause.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.