Bandiere Arancioni, nel savonese premiate quattro nuove località: ecco quali

Provincia. Il 4 Febbraio, in occasione della giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo a Milano (BIT), sono state assegnate le Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026.

Il Touring Club Italiano ha attribuito 281 Bandiere Arancioni, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando 4 nuove località.

In Liguria sono 17 le località certificate con Bandiere Arancioni confermate. In particolare, in Provincia di Savona sono stati premiati i Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena, Sassello e Toirano.

“Il riconoscimento è stato assegnato attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. Complimenti a Marino Milani, Sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena, Giuseppe De Fezza, Sindaco di Toirano e Marco Dabove, Sindaco di Sassello per il prestigioso riconoscimento ottenuto; realtà virtuose che hanno saputo valorizzare, al meglio, le proprie caratteristiche”, lo dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccrezza.