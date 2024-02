Autostrade, si preannuncia un lunedì di code per i pendolari tra Savona e Genova

Liguria. Si prospetta una mattinata non semplice per chi domani, lunedì 12 febbraio 2024, si metterà in viaggio in autostrada tra Savona e Genova.

Dal bollettino con le previsioni per il traffico diramato quest’oggi da Aspi, infatti, emerge che dalle 7 alle 10 di domani sulla A10 Savona-Genova, in entrambe le direzioni i tempi di percorrenza saranno superiori alla media. “Bollino giallo” anche al pomeriggio tra le 16 e le 19, e anche in questo caso in entrambe le direzioni di marcia.

La situazione più difficile domani sulle autostrade liguri dovrebbe però riguardare la A7, con un “bollino rosso” tra le 7 e le 10 in direzione Serravalle, e soprattutto la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: qui sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media per tutto il giorno e in entrambe le direzioni, con bollino rosso al mattino tra le 7 e le 10 verso Gravellona Toce.