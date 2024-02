Auto ribaltata in A10, donna incastrata nell’abitacolo: soccorsi mobilitati

Celle Ligure. Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Celle Ligure e Albisola, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 40, la donna alla guida di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a urtare il guard rail per poi ribaltarsi lungo la carreggiata. Le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro autostradale.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e del 118: dopo essere stata estratta dall’abitacolo, la conducente è stato sottoposta alle prime cure da parte dei sanitari.

In seguito è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona, tuttavia le sue condizioni non destano particolare preoccupazione in quanto nella carambola avvenuta sul tratto viario non avrebbe riportato gravi traumi o ferite.

Il ribaltamento dell’auto ha provocato inevitabili ripercussioni al traffico e alla viabilità, con code e rallentamenti che, una volta terminata l’azione dei soccorritori, sono andati in progressiva diminuzione.