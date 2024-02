Assonautica incontra gli studenti savonesi: un favola per insegnare a rispettare gli abitanti del mare

Savona. Mercoledì 14 febbraio Assonautica ha incontrato gli studenti della classe 4^A della Scuola Primaria “Mignone” di Savona.

“Abbiamo parlato, come sempre, dell’inquinamento – spiegano – della plastica usa e getta, dei mozziconi a terra che poi finiranno in mare attraverso i tombini, ma anche della necessità di rispettare gli abitanti del mare, della loro fondamentale utilità per l’ecosistema marino”.

Gli alunni si sono alternati nella lettura, sulla lavagna elettronica, di una favoletta reperita in rete sul sito della LAV, che insegna a non catturare con il retino meduse, granchi o altri animali marini. Al termine hanno risposto tutti con entusiasmo alle nostre domande, dimostrando di avere seguito la lettura con attenzione e di averne compreso l’insegnamento. Nel tempo rimasto hanno iniziato un disegno sull’argomento “Proteggiamo il mare”. Ormai sono convinti, quando andranno al mare metteranno da parte i retini ed osserveranno gli animali marini soltanto nel loro ambiente, senza catturarli.

“All’inizio di febbraio – aggiungono – eravamo presso la scuola Noberasco di Lavagnola, sempre per trattare con i bambini argomenti legati al mare. Assonautica è sempre disponibile a mettersi a disposizione delle scuole per condividere con gli alunni le proprie esperienze sulla tutela e sul rispetto dell’ambiente marino. E’ anche possibile organizzare lezioni relative alla realizzazione dei nodi marinari. Le richieste devono essere inoltrate via e-mail alla segreteria di Assonautica amministrazione@assonauticasv.it”.